Benhur Keser: "Benim için çok gurur verici bir maç"

Çaykur Rizespor'un Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Benhur Keser maç sonu açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Benhur Keser: 'Benim için çok gurur verici bir maç'
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26 Ağustos 2023 22:09
Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'un Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta 2 gol atarak yıldızlaşan Benhur Keser maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maça iyi hazırlandıklarını söyleyen Benhur, "Maça çok iyi hazırlandık. İlk galibiyetin Trabzonspor deplasmanında olması farklı bir ayrıntı. Tüm takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Taraftarımıza armağan ediyorum." dedi.

Maçta 2 gol atmasına değinen 26 yaşındaki oyuncu, "Tabii ki bu benim için çok ayrı bir gurur. İçimdeki duyguyu tarif edemem. Süper Lig'de gol atmak nasip oldu. Günün anlam ve özeti de farklı. İlk golümü attım, eşimin doğum günüydü. Onun da doğum gününü kutluyorum. Lig daha uzun, daha çok golle tanışmayı diliyorum." sözlerini sarf etti.
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