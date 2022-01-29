Benfica - Sporting Lizbon maçı canlı olarak Tuttur'da

Portekiz Lig Kupası final turu maçında Benfica ile Sporting Lizbon karşı karşıya geliyor. Maça canlı iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Benfica - Sporting Lizbon maçı canlı olarak Tuttur'da
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29 Ocak 2022 13:16
Benfica ile Sporting Lizbon Portekiz Lig Kupası final turu maçında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Benfica'nın kazanmasına 2,60'lık oran verilirken Sporting Lizbon'un kazanmasına 2,11'lik oran verildi. Maçın beraberlik oranı 2,75 olurken 2,5 ALT 1,62 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,72 olarak değerlendirildi.

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KARŞILIKLI GOL VAR MI?

Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,56 olarak bültende yer alırken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,79 olarak değerlendirildi.

İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Karşılaşmda ilk golü Benfica'nın atmasına 1,91 oran verilirken ilk golü Sporting Lizbon'un atmasına 1,71 oran uygun görüldü. Maçta gol olmaz oranı ise 9,00 olarak değerlendirildi.

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