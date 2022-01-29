Benfica ile Sporting Lizbon Portekiz Lig Kupası final turu maçında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Benfica'nın kazanmasına 2,60'lık oran verilirken Sporting Lizbon'un kazanmasına 2,11'lik oran verildi. Maçın beraberlik oranı 2,75 olurken 2,5 ALT 1,62 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,72 olarak değerlendirildi.
BENFICA - SPORTING LİZBON MAÇINI CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,56 olarak bültende yer alırken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,79 olarak değerlendirildi.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmda ilk golü Benfica'nın atmasına 1,91 oran verilirken ilk golü Sporting Lizbon'un atmasına 1,71 oran uygun görüldü. Maçta gol olmaz oranı ise 9,00 olarak değerlendirildi.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Benfica'nın kazanmasına 2,60'lık oran verilirken Sporting Lizbon'un kazanmasına 2,11'lik oran verildi. Maçın beraberlik oranı 2,75 olurken 2,5 ALT 1,62 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,72 olarak değerlendirildi.
BENFICA - SPORTING LİZBON MAÇINI CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,56 olarak bültende yer alırken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,79 olarak değerlendirildi.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmda ilk golü Benfica'nın atmasına 1,91 oran verilirken ilk golü Sporting Lizbon'un atmasına 1,71 oran uygun görüldü. Maçta gol olmaz oranı ise 9,00 olarak değerlendirildi.