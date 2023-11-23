Brooklyn Nets forveti Ben Simmons'ın belindeki sinir sıkışması nedeniyle en az bir hafta daha parkelerden uzak kalacağı bildirildi.



Nets, Simmons'ın tedavi sonrasında iyileştiğini ve hafif bireysel saha içi çalışmalarına başladığını söyledi.



Simmons, Brooklyn'e geldiğinden bu yana geçen üç sezonda üçüncü kez sırt problemi yaşadıktan sonra son yedi maçı kaçırmıştı.



Avustralyalı oyuncu, geçtiğimiz sezon All-Star arasının ardından, belindeki sinir sıkışması nedeniyle kenara alınmış ve oynamamıştı.



Yakın zamanda ise sol kalçasındaki morluktan dolayı rahatsızlık hissetmesinin ardından çekilen MR sırasında, sırtının diğer tarafında başka bir darbe fark edilmişti.



Nets, Simmons'ın durumunun 7 ila 10 gün içinde tekrar güncelleneceğini belirtti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU