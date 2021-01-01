"Ben McLemore'a birkaç takım talip" iddiası

Birden fazla şampiyonluk için yarışan takımın, Houston Rockets guardı Ben McLemore'u almakla ilgilendiği iddia edildi.



Rockets'ın, NBA'in son takas tarihinden önce birkaç takas tartışmasına dahil olması bekleniyor ve THe Athletic'den Kelly Iko'ya göre, birkaç NBA takımı McLemore ile ilgileniyor.



11-25'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda 14'üncü sırada yer alan Rockets'ın, Ocak ayında James Harden'ı takas ettikten sonra kadrosunu yeniden düzenlemesi bekleniyor.



Birkaç rapor, P.J. Tucker, Eric Gordon ve Victor Oladipo'nun, şampiyonluk yarışmacısı birkaç ekip kadrosunu yükseltmek istediği için, son takas tarihinden önce takımları değiştirebileceklerini öne sürmüştü.



Harden'ın takasının ardından geçen yıla göre rakamları ve oyun süresi gerileyen McLemore, bu sezon 6.4 sayı, 2.2 ribaund ve 1.0 asist ortalamalarıyla oynuyor.



