Belözoğlu: 'Herkesin büyük beklentisi var'

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Trabzonspor'a 2-0 yenilen Onvo Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, Antalyaspor'a yakışan bir takım ortaya çıkarmak istediğini söyledi.Belözoğlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Zor bir seneyi geride bıraktıklarını, bu tecrübeyi yaşamanın kendisi için mükemmel olduğunu aktaran Belözoğlu, "Böylesine bir atmosferde, Antalya gibi güzel bir şehirde bunları yaşamak benim için mükemmel bir tecrübeydi. Ligi iyi noktada bitirmek, güçlü takımları iç sahada oyun ve skor olarak yenmek çok değerliydi." dedi.Antalyaspor'da yadsınamaz başarılı bir dönem geçirdiklerini dile getiren Belözoğlu, olumlu yönleri olan ve bütünüyle çok mutlu olduğu bir sene yaşadığını kaydetti.Bir gazetecinin, "Bu veda konuşması mıydı?" şeklindeki sorusuna Belözoğlu, şöyle yanıt verdi:"Veda yok. 1 sene daha mukavelem var. Teşekkür etmem gerekiyordu. Antalyaspor'a gönül veren herkesin büyük beklentisi var. Bu sene burada olmak, daha güçlü kadro kurma, daha büyük hedefi olan bir takım ortaya çıkarmak, daha dinamik oyuncularla ön blokta oynayabilecek, Antalyaspor'a yakışan bir takım ortaya çıkarmak istiyorum."Belözoğlu, daha kaliteli işler yapmaya çalışan bir takım kurulması halinde Antalya'da olmak, Antalyaspor'a hizmet etmek istediğini ifade etti.Eyüpspor maçının ardından Antalyaspor'da göreve devam etmesi için 13-14 milyon avroya ihtiyaç olduğu şeklindeki açıklaması hatırlatılan Belözoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:"Ben kendi adıma o paraları istemedim. Burada kalmak istiyorum. Çok güçlü bir takımla kalmak istiyordum.Takımım çok iyi iş yaptı. Yaşamış olduğumuzu burada dile getirmek istemiyorum. Bu şartlar değişmezse ben olmasam başka bir teknik direktör de olsa Antalyaspor'u çok sıkıntılı bir yıl bekler. Transfer engelinin açılması, transfer bütçesi ve var olan oyuncuların alacakları için bu şart. Rakam belirtmemdeki amaç bu. Anadolu kulüplerine para kazanmak için gelmiyorum. Geçmişte hiçbir Anadolu kulübünden ayrılırken tazminat almadım. Antalyaspor'a ya da herhangi bir takıma maddi külfetim olmadı. Kendi şahsıma değil Antalyaspor'un başarısı için bu rakama ihtiyacı olduğunu söylemiştim."