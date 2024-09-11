Bellingham'dan Sümeyye Boyacı paylaşımı!

Real Madrid'in yıldız ismi Jude Bellingham, milli para yüzücü Sümeyye Boyacı için paylaşım yaptı.

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Bellingham'dan Sümeyye Boyacı paylaşımı!
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11 Eylül 2024 19:14
Real Madrid'in yıldız ismi Jude Bellingham, milli para yüzücü Sümeyye Boyacı için paylaşımda bulundu.

Boyacı ile yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Jude, "Gerçek ilham" ifadelerini kullandı.

İngiliz oyuncu ayrıca paylaşımda kalp ve Türk bayrağı da kullandı. Jude Bellingham'ın bu paylaşımı büyük beğeni topladı.


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