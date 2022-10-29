Almanya 1. Bundesliga'nın 12. haftasında Eintracht Frankfurt ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Borussia Dortmund, 2-1'lik skorla kazandı.
Dortmund, 21. dakikada Julian Brandt'ın golüyle öne geçti. Frankfurt, 25. dakikada Daichi Kamada'nın golüyle eşitliği sağladı.
Jude Bellingham, 52. dakikada Dortmund'a galibiyeti getiren golü kaydetti.
Bu sonucun ardından Dortmund, puanını 22'ye yükseltti. Eintracht Frankfurt ise 20 puanda kaldı.
Dortmund, gelecek hafta Bochum'a konuk olacak. Frankfurt ise Augsburg deplasmanına gidecek.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ!
Dortmund, 21. dakikada Julian Brandt'ın golüyle öne geçti. Frankfurt, 25. dakikada Daichi Kamada'nın golüyle eşitliği sağladı.
Jude Bellingham, 52. dakikada Dortmund'a galibiyeti getiren golü kaydetti.
Bu sonucun ardından Dortmund, puanını 22'ye yükseltti. Eintracht Frankfurt ise 20 puanda kaldı.
Dortmund, gelecek hafta Bochum'a konuk olacak. Frankfurt ise Augsburg deplasmanına gidecek.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ!