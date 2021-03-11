Belhanda fesih kararını Florya'da antrenmanda öğrendi

Younes Belhanda, Galatasaray yönetimi tarafından sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini Florya'da antrenman sırasında öğrendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Belhanda fesih kararını Florya'da antrenmanda öğrendi
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10 Mart 2021 13:44
Younes Belhanda
Younes Belhanda
Galatasaray
Galatasaray'da Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedilmesi gündeme adeta bomba gibi oturdu.

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçın ardından yayıncı kuruluşa stat zemini ile ilgili yaptığı ve yöneticileri hedef alan "Biz Galatasaray'ız. Hiç durmadan Twitter'da, Instagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Sahada mücadele eden biziz."" sözleri nedeniyle sözleşmesi feshedilen Belhanda ile ilgili şok bir gerçek daha ortaya çıktı.

Galatasaray'ın bu sabah yaptığı antrenmana çıkan Younes Belhanda, sarı-kırmızılı yönetimin aldığı bu kararı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman sırasında aldı. Faslı oyuncu, antrenman sonrası tesislerden direkt ayrılmak yerine takımla birlikte son kez yemek yemeye karar verdi.

Bugün olağanüstü şekilde TT Stadı'nda toplanan Galatasaray Yönetimi'nin Florya'da antrenmanda olan teknik direktör Fatih Terim'den de Belhanda konusunda görüş alıp almadığı da şu anda belirsizliğini koruyor.

Hıncal Uluç, Belhanda'nın kadro dışı kalma sürecini şu şekilde yorumladı; "Belhanda'da o lafları edecek yürek ve bilgi var mı?. Bu çok teknik bir konu değil mi?. Peki takımı sattığı, rakibi adeta 12 kişi oynattığı arşa yükselince mecburen oyundan alındığında gitti kimin yanına oturdu?. Onu orda kim doldurdu da, "Git bunları kameralara anlat" dedi sizce?. Oynanan kötü futbola ve alınan kötü sonuçlara artık bahane bulamayan biri olmasın sakın.."



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