Belhanda fesih kararını Florya'da antrenmanda öğrendi

Younes Belhanda'dan sözleşmesinin feshedilmesine neden olan sözleri ??



"Biz Galatasaray'ız. Hiç durmadan Twitter'da, Instagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Sahada mücadele eden biziz." pic.twitter.com/s1Pw3QWXOi



— Sporx (@sporx) March 10, 2021

Fatih Terim: Sahamız hakikaten kötü, yürüyemiyorsunuz. Bütün futbolcularımız da şikayetçi. Saha zemini daha beter oldu



Mustafa Cengiz: İtiraf edeyim, stat zemini konusunda ihmal var ama biz o kötü zeminde de kazandık. Demek ki tek parametre zemin değil



Sözleşme fesih: Belhanda pic.twitter.com/gIQaGJSyKJ



— Sporx (@sporx) March 10, 2021

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedilmesi gündeme adeta bomba gibi oturdu.Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçın ardından yayıncı kuruluşa stat zemini ile ilgili yaptığı ve yöneticileri hedef alan "Biz Galatasaray'ız. Hiç durmadan Twitter'da, Instagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Sahada mücadele eden biziz."" sözleri nedeniyle sözleşmesi feshedilen Belhanda ile ilgili şok bir gerçek daha ortaya çıktı.Bugün olağanüstü şekilde TT Stadı'nda toplanan Galatasaray Yönetimi'nin Florya'da antrenmanda olan teknik direktör Fatih Terim'den de Belhanda konusunda görüş alıp almadığı da şu anda belirsizliğini koruyor.Hıncal Uluç, Belhanda'nın kadro dışı kalma sürecini şu şekilde yorumladı;, "Git bunları kameralara anlat" dedi sizce?. Oynanan kötü futbola ve alınan kötü sonuçlara artık bahane bulamayan biri olmasın sakın.."