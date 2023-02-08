Belçika'da Tedesco dönemi

Belçika Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe İtalyan Domenico Tedesco getirildi.Milli takımın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Roberto Martinez'den boşalan teknik direktörlük görevi için 37 yaşındaki Tedesco ile anlaşma sağlandığı belirtildi.Daha önce Erzgebirge Aue, Schalke 04 ve Spartak Moskova'yı çalıştıran Tedesco, son olarak Leipzig'de görev yaptı. Genç teknik direktör, geçen yıl Almanya Kupası zaferi yaşadığı Leipzig'den sezon başında ayrılmıştı.Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Belçika Milli Takımı'nda 6 yıllık Roberto Martinez dönemi sona ermişti.