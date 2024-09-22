Beerschot'ta büyük isyan!

Belçika Ligi'nde Beerschot, yeni sezona oldukça kötü bir başlangıç yaptı. Dirk Kuyt'un teknik direktörlüğünü yaptığı kulüp, ligde oynadığı 8 maçta 1 beraberlik ve 7 yenilgiyle sadece 1 puan alabildi.Beerschot, son olarak sahasında STVV'ye 3-0'lık skorla kaybetti ve arka arkaya 7. mağlubiyetini aldı. Belçika temsilcisinde taraftarlar, bu maçın ardından isyan etti.Nieuwsblad'de yer alan habere göre, Beerschot'ta taraftarlar, maçın ardından takıma tepki gösterdi. Bazı taraftarların röportaj alanına girdiği ve takım kaptanı Ryan Sanusi'nin röportajına müdahale ettiği kaydedildi. Taraftarların ayrıca kaleci Davor Matijas'a da tepki gösterdiği ifade edildi. Beerschot'tan bir taraftarın ise soyuna odasına girdiği kaydedildi.Bu gelişmelerin ardından Beerschot ve STVV teknik direktörlerin basın toplantısını iptal etti. Taraftarların yapılan açıklamaların ardından röportaj alanından sakin bir şekilde ayrıldığı kaydedildi.Beerschot taraftarlarının daha sonra stadyum dışında tribünün arkasında toplandığı, polisin ilk anda taraftara müdahale etmediği ancak daha sonra daha kötü olayların önüne geçmek için kimsenin geçişine izin verilmediği kaydedildi.Beerschot Teknik Direktörü Dirk Kuyt'un yaşanan bu olayların ardından taraftarın yanına dışarı çıktığı ve taraftarların sakinleştiği kaydedildi.Beerschot takım kaptanı Ryan Sanusi, taraftarların tepkileriyle ilgili olarak,şeklinde konuştu.Öte yandan kulüpte yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından teknik direktör Dirk Kuyt'un istifasının yakın olduğu öne sürüldü.Beerschot, ligin bir sonraki haftasında 29 Eylül Pazar günü Antwerp ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.