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Beasley: "Halen NBA'de oynayabilirim!"

Serbest oyuncu Michael Beasley, hala NBA seviyesinde oynayabileceğinden emin olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu Michael Beasley, hala NBA seviyesinde oynayabileceğinden emin olduğunu söyledi.

33 yaşındaki oyuncu, HoopsHype'dan Michael Scotto ile yaptığı röportajda, profesyonel olarak oynamadığı son üç yıllık süreyi oyununu geliştirerek geçirdiğini açıkladı:

"Hiç olmadığım kadar iyiyim. Bu son üç yılda, keşke herhangi bir düzeyde basketbol oynayabilseydim.

Ama bu süreç bana kim olduğumu hatırlama, o kişiye tekrar aşık olma ve ona basketbol oynamayı öğreterek yıllar içinde yaşadıklarından ders çıkarma imkanı tanımış oldu. Bu süreci, oyunun her iki tarafında da mükemmelleşme üzerine çalışarak geçirdim. "

Beasley, NBA'de en son 2018-19 sezonunda Los Angeles Lakers forması giymişti. Ertesi sezon NBA bubble'ında Brooklyn Nets için oynama şansı bulmuş olsa da, KOVID-19'a yakalandıktan sonra sözleşmesi lig tarafından feshedilmişti. Geçtiğimiz yıl ise Beasley, Las Vegas'taki Yaz Ligi'nde Portland Trail Blazers ile oynamıştı.


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