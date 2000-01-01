Bayless: "Shaq bence, Kareem, Wilt ve Russell'ı domine ederdi!"

Fox Sports'un NBA analisti Skip Bayless, Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal'ın, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain ve Bill Russell gibi diğer efsaneleri 'domine edebileceğini' açıkladı.



Shaq geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında, 'Tüm zamanların en iyi 10 pivotu' sıralamasının yer aldığı bir listenin görselini paylaştı. Kendisini dördüncü sırada gören bu liste için bir tartışma yaratmayan O'Neal, kendisinden önce Kareem, Wilt ve Russell'ın geldiği bu listeyi onayladığını belirtti.



"ONUN GİBİSİNİ ASLA GÖRMEDİM"



Skip, Shaq'ın listeye onay vermiş olması durumunu konuştu ve eski Lakers süperstarının alçakgönüllülük etmemesi gerektiğini ima ederek, kendisinden önce gelen üç efsane oyuncuyu nasıl domine edebileceğini anlattı:



"Shaq burada dördüncü sırada olduğuna hak vererek, kendisini resmen küçümsüyor. Önce şunu sormak gerekir; kısa bir dönemden mi yoksa tüm kariyerden mi bahsediyoruz? Çünkü Shaq kendine Kareem, Hakeem, Russell veya Wilt gibi bakmıyordu. Bu adamların hepsi formdaydı ve Shaq değildi.



NBA'i izlediğim ve çalıştığım tüm yıllar boyunca, 2000, 2001, 2002 ve hatta belki 2003 yılındaki Shaquille O'Neal gibi bir şey asla görmemiştim. Hayal edilebilecek en dominant güçtü kendisi. Resmen savunulamaz, durdurulamaz ve doğru dürüst hakemlik bile yapılamazdı."



"RESMEN DANS EDEN BİR AYI GİBİYDİ"



Skip, Kareem'in bile Shaq'ı durduramayacağını sözlerine ekledi:



"Eğer göz testi üzerinden değerlendirirsem ve Shaq'la Kareem'i, ikisinin de en iyi dönemlerinde karşı karşıya düşünürsem, Kareem'in Shaq ile başa çıkabileceğini sanmıyorum. Bu konuda benle aynı fikirde olmayabilirsiniz.



Ancak Shaq bu süreçte üç kez savunma beşlerine de seçilmişti. Yani oyunu her iki tarafta da oynuyordu. Ayrıca 2.16 boyundaydı ve muhtemelen Kareem Abdul-Jabbar'dan yaklaşık 20 kilo daha fazlası vardı.



Kareem onunla baş edemezdi, çünkü Shaquille O'Neal çevikliği, oyun hissiyatı ve topa hakim oluşuyla resmen dans eden bir ayı gibiydi.



2000'deki MVP sezonunda, 30 ile sayı kralı, 14 ile de ribaund kralı olmuştu. Ayrıca kariyer rekoru olan 4 asistle oynamıştı. Bunlar harika rakamlar. Kimse başa çıkamıyordu.



Tüm bunlar yetmiyormuş gibi bir de şutlarının %57'sinde isabet bulmuştu ve bu alanda da ligde liderdi. Savunması imkansız biri. O Shaq, kendi gözlerimle gördüğüm en iyi pivottu."



