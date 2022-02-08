Bayern Münih'ten Süle transferi için açıklama

Borussia Dortmund'un Niklas Süle'nin gelecek sezondan itibaren takımda forma giyeceğini açıklamasının ardından Bayern Münih'ten açıklama geldi.



Bayern Münih'in başkanı Herbert Hainer, Süle'nin "Dortmund, Real Madrid ve Manchester City ile birlikte adı geçen takımlardan birisiydi. Ancak Süle'nin ilk tercihi olacağını düşünmemiştim. Onu diğer tarafta görmek heyecan verici olacak. Bu bizim için yeni bir durum değil, daha önce de Mats Hummels'i Borussia Dortmund'a verdik" dedi.



Süle için maaş tartışmaları hakkında da konuşan Hainer, "Borussia Dortmund'daki maaşının ne kadar olacağını bilmiyorum. Bu hamlenin sportif açıdan bir tırmanış olduğunu düşünmüyorum. Ama Niklas Süle iyi bir futbolcu, son 5 yılda da milli takımın düzenli oyuncusu oldu. Önümüzdeki 3 ay boyunda bizimle aynı şekilde devam edeceğini ve böylece önümüzdeki hedefleri kazanabileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Borussia Dortmund, Bayern Münih'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Niklas Süle ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.





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