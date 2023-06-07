Bayern Münih'ten Chiesa sürprizi!

Bundesliga'da şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih, yeni sezonda kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.



Alman basınında yer alan habere göre Bayern, Juventus forması giyen Federico Chiesa'yı kadrosuna katmak istiyor.



Alman ekibinin 25 yaşındaki oyuncu için 90 milyon euro'luk teklif yaptığı söylenirken Juventus'un bu teklifi kabul etmediği belirtildi.



İtalyan devinin Chiesa'nın transferinden en az 120 milyon euro'luk gelir beklediği aktarıldı.



İtalyan golcünün Juventus ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Torino ekibinde bu sezon 33 karşılaşmaya çıkan Chiesa 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.





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