Bayern Münih'ten Camavinga için dev teklif hazırlığı

Bayern Münih, Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga ile ilgileniyor. Alman ekibinin, 22 yaşındaki futbolcu için 100 milyon euro'ya yakın bir bonservis bedelini gözden çıkardığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'ten Camavinga için dev teklif hazırlığı
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16 Nisan 2025 16:16
Son güncelleme 16 Nisan 2025 16:18
Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga için önemli bir transfer haberi gündeme geldi.

Fichajes'te yer alan habere göre, Bayern Münih, 22 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor. Bayern Münih'in orta sahayı gençleştirmek ve dinamiz katmak istediği, Camavinga'nın profiliyle Alman devinin kriterlerine uyduğu yazıldı.

100 MİLYON EURO'LUK HAZIRLIK

Bayern Münih'in Camavinga'yı kadrosuna katmak için Real Madrid'e 100 milyon euro'ya yakın bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Real Madrid'de bu sezon 32 maçta süre bulan Camavinga, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki Fransız futbolcunun Real Madrid ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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