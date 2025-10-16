16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
22:00
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
01:00
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

Bayern Münih'te Kim Min Jae gelişmesi!

Bayern Münih forması giyen Kim Min Jae, Alman ekibinde kendisini hala rahat hissediyor. Alman ekibi de 28 yaşındaki futbolcudan memnun. Kim Min Jae'nin, transfer haberlerine rağmen devre arasında takımdan ayrılması beklenmiyor.

calendar 16 Ekim 2025 14:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih'te Kim Min Jae gelişmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bayern Münih forması giyen Kim Min Jae, takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

KENDİSİNİ RAHAT HİSSEDİYOR

Bild'de yer alan habere göre, transfer haberlerine rağmen Güney Koreli savunma oyuncusu, Bayern Münih'te kendisini hala rahat hissediyor.

KULÜP DE MEMNUN

Bayern Münih'te kulüp içinde de 28 yaşındaki futbolcunun tutum ve bağlılığından memnun olunduğu ve ocak ayındaki ara transfer döneminde bir ayrılık beklenmediği kaydedildi.

Deneyimli savunma oyuncusu ile ilgili son olarak Milan ve Juventus'un adı gündeme gelmişti.

BAYERN İLE SÖZLEŞMESİ

Bayern Münih'te bu sezon 6 maçta süre bulan Kim Min Jae, 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Kim Min Jae'nin, Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.