Bayern Münih'te 5 numara emekli edildi

Bayern Münih, kulüp ve Alman futbolunun efsanesi Onursal Başkanı Franz Beckenbauer anısına özel bir karar aldı.
Kulüp, Beckenbauer'un futbolculuğu döneminde giydiği 5 numaralı formanın emekli edildiğini açıkladı. Bayern Münih'te bundan sonra hiçbir futbolcu 5 numaralı formayı giyemeyecek.
Futbolculuğu döneminde Bayern Münih formasıyla 584 maçta sahaya çıkan Beckenbauer, 75 gol attı 75 asist yaptı.
Futbolculuk kariyeri sonrası Bayern Münih'te Onursal Başkanlık görevini yürüten Alman efsane, 7 Ocak 2024'te 78 yaşında hayatını kaybetmişti.
Kulüp, Beckenbauer'un futbolculuğu döneminde giydiği 5 numaralı formanın emekli edildiğini açıkladı. Bayern Münih'te bundan sonra hiçbir futbolcu 5 numaralı formayı giyemeyecek.
Futbolculuğu döneminde Bayern Münih formasıyla 584 maçta sahaya çıkan Beckenbauer, 75 gol attı 75 asist yaptı.
Futbolculuk kariyeri sonrası Bayern Münih'te Onursal Başkanlık görevini yürüten Alman efsane, 7 Ocak 2024'te 78 yaşında hayatını kaybetmişti.