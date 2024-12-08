Bayern Münih'te 5 numara emekli edildi

Bayern Münih, Franz Beckenbauer'in anısına 5 numaralı formanın emekli edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'te 5 numara emekli edildi
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08 Aralık 2024 13:58
Bayern Münih, kulüp ve Alman futbolunun efsanesi Onursal Başkanı Franz Beckenbauer anısına özel bir karar aldı.

Kulüp, Beckenbauer'un futbolculuğu döneminde giydiği 5 numaralı formanın emekli edildiğini açıkladı. Bayern Münih'te bundan sonra hiçbir futbolcu 5 numaralı formayı giyemeyecek.

Futbolculuğu döneminde Bayern Münih formasıyla 584 maçta sahaya çıkan Beckenbauer, 75 gol attı 75 asist yaptı.

Futbolculuk kariyeri sonrası Bayern Münih'te Onursal Başkanlık görevini yürüten Alman efsane, 7 Ocak 2024'te 78 yaşında hayatını kaybetmişti.

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