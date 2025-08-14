Bayern Münih'in Nick Woltemade transferi şimdilik çıkmaza girdi.
Alman devinin, 23 yaşındaki forvet için yaptığı iki teklif de Stuttgart tarafından reddedildi.
Bayern, 50 milyon euro garanti + 5 milyon euro bonus içeren önerilerle masaya oturdu ancak Stuttgart, 65 milyon euro altında bir bedelle oyuncusunu satmaya sıcak bakmıyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Stuttgart ile 33 maçta boy gösteren Alman golcü, 17 gol 3 asistlik performans sergiledi. [Bild]
Bayern Münih'in Woltemade hamlesi çıkmaza girdi!
Bayern Münih'in Nick Woltemade için yaptığı iki teklif Stuttgart'tan döndü. 23 yaşındaki golcü için istenen bonservis bedeli 65 milyon euronun altına inmiyor.
Bayern Münih'in Nick Woltemade transferi şimdilik çıkmaza girdi.
