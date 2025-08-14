14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-0DA
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Bayern Münih'in Woltemade hamlesi çıkmaza girdi!

Bayern Münih'in Nick Woltemade için yaptığı iki teklif Stuttgart'tan döndü. 23 yaşındaki golcü için istenen bonservis bedeli 65 milyon euronun altına inmiyor.

calendar 14 Ağustos 2025 13:20 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 13:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih'in Woltemade hamlesi çıkmaza girdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bayern Münih'in Nick Woltemade transferi şimdilik çıkmaza girdi.

Alman devinin, 23 yaşındaki forvet için yaptığı iki teklif de Stuttgart tarafından reddedildi.

Bayern, 50 milyon euro garanti + 5 milyon euro bonus içeren önerilerle masaya oturdu ancak Stuttgart, 65 milyon euro altında bir bedelle oyuncusunu satmaya sıcak bakmıyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Stuttgart ile 33 maçta boy gösteren Alman golcü, 17 gol 3 asistlik performans sergiledi. [Bild]

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
