Bayern Münih'in hedefi Kenan Yıldız

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için dev bir talip çıktı.



Tutto Sport'ta yer alan habere göre, Bayern Münih, 19 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor.



BAYERN'DE YETİŞTİ



Bayern Münih altyapısından yetişen Kenan Yıldız, Alman devinde geçirdiği 10 yılın ardından 2022 yılında sözleşmesinin bitmesinin ardından Juventus'a imza atmıştı.



ŞU ANDA TEMAS YOK



Bayern Münih'in yıldız futbolcuyu takıma geri getirmeyi düşündüğü ancak şu anda oyuncu ve Juventus ile herhangi bir temasının olmadığı kaydedildi.



ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ



Juventus, gelecek Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda Kenan Yıldız'ı satmak istemiyor. Ancak İtalyan ekibinin Devler Ligi bileti alamaması durumunda durumun değişebileceği yazıldı.



Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu da İtalyan ekibinde kalmaya sıcak bakıyor.



Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Kenan Yıldız, bu sezon Juventus'ta 44 maçta 8 gol attı ve 5 asist yaptı.



