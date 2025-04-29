Bayern Münih, anlaşma noktasında: Florian Wirtz!

Bayern Münih, Florian Wirtz'in temsilcileriyle yaptığı görüşmede anlaşma noktasına geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bayern Münih, anlaşma noktasında: Florian Wirtz!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Nisan 2025 18:55
Bayern Münih, Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz'in transferi için girişimlerine devam ediyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Bayern Münih, Alman yıldızın temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde anlaşma noktasına geldi.

Bayern Münih'in, Wirtz için Bayer Leverkusen ile görüşmelerine devam ettiği yazıldı.

21 yaşındaki futbolcu için Manchester City ve Real Madrid'in de ilgisi devam ediyor.

Bayer Leverkusen'de bu sezon 42 maçta süre bulan Florian Wirtz, 15 gol attı ve 13 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 140 milyon euro gösterilen Florian Wirtz'in Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.