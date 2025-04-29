Bayern Münih, anlaşma noktasında: Florian Wirtz!

Bayern Münih, Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz'in transferi için girişimlerine devam ediyor.



Foot Mercato'da yer alan habere göre, Bayern Münih, Alman yıldızın temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde anlaşma noktasına geldi.



Bayern Münih'in, Wirtz için Bayer Leverkusen ile görüşmelerine devam ettiği yazıldı.



21 yaşındaki futbolcu için Manchester City ve Real Madrid'in de ilgisi devam ediyor.



Bayer Leverkusen'de bu sezon 42 maçta süre bulan Florian Wirtz, 15 gol attı ve 13 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 140 milyon euro gösterilen Florian Wirtz'in Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



