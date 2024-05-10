Bayern elendi, Galatasaray dev gelirden oldu

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve Galatasaray'a Boey'den gelecek 3.7 milyon euro bonus kaçtı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Imago
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Bayern elendi, Galatasaray dev gelirden oldu
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10 Mayıs 2024 07:49
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 2-2 biten ilk maçın ardından rövanşta Real Madrid karşısında 1-0 öne geçen Bayern Münih 3 dakikada yediği 2 golle final şansını kaçırırken bu sonuca en çok üzülenlerden biri de Galatasaray oldu.

3.7 MİLYON EURO UÇTU

Son dakikalarda yaşanan ofsayt pozisyonunun da damga vurduğu maçta Bayern finale kalsa Sacha Boey transferinde yapılan anlaşmaya göre Gatasaray 3.7 milyon Euro bonus alacaktı.

BAYERN DE BÜYÜK GELİRDEN OLDU

Alman devi 2020'den sonra finale kalma şansını, kupayı 7. kez kazanma ihtimalini, şampiyonlukta 15 milyon Euro, ikincilikte 10.5 milyon Euro alma fırsatını kaçırırken sarı kırmızılılar da önemli bir gelirden oldu.

Sacha Boey, devre arasında Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon artı bonuslar karşılığında transfer olmuştu.



 
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