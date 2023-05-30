Bayern'e Ada'dan 100 milyonluk yıldız

Bu sezonu istediği gibi geçiremeyen, ligde son maçla şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligine çeyrek finale'de veda eden Bayern Münih, gelecek sezon için çalışmalara şimdiden başladı. İngiltere basınına göre Alman ekibi, West Ham United'ın kaptanı Declan Rice için 100 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor.



KONTRATI 2025'TE BİTİYOR



Oyuncunun normal sözleşmesi 2024 yılında biterken, West Ham United'ın 1 yık sözleşmeyi uzatma opsiyonu bulunuyor. Bu opsiyon İngiliz ekibinin elini oldukça güçlendiriyor.



BU SEZON 49 MAÇTA GÖREV ALDI



West Ham United 24 yaşındaki orta sahası bu sezon 49 resmi maçta görev alırken, 5 gol 4 asistlik katkı sağladı.



