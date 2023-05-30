Bayern'e Ada'dan 100 milyonluk yıldız

Bu sezon çalkantılı bir dönem geçiren ve şampiyonluğu son maçta kazanan Bayern Münih transfer dönemine hızlı girmek istiyor. İngiliz basınına göre Alman ekibi gözünü Declan Rice'a çevirmiş durumda

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Bayern'e Ada'dan 100 milyonluk yıldız
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30 Mayıs 2023 17:09
Bu sezonu istediği gibi geçiremeyen, ligde son maçla şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligine çeyrek finale'de veda eden Bayern Münih, gelecek sezon için çalışmalara şimdiden başladı. İngiltere basınına göre Alman ekibi, West Ham United'ın kaptanı Declan Rice için 100 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor.

KONTRATI 2025'TE BİTİYOR

Oyuncunun normal sözleşmesi 2024 yılında biterken, West Ham United'ın 1 yık sözleşmeyi uzatma opsiyonu bulunuyor. Bu opsiyon İngiliz ekibinin elini oldukça güçlendiriyor.

BU SEZON 49 MAÇTA GÖREV ALDI

West Ham United 24 yaşındaki orta sahası bu sezon 49 resmi maçta görev alırken, 5 gol 4 asistlik katkı sağladı.

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