Bayern'de Thomas Tuchel kararı ve Xabi Alonso planı!

Bayern Münih, başarısız sonuçlara rağmen sezonu teknik direktör Thomas Tuchel ile tamamlayacak. Alman devi Xabi Alonso için ise planını belirledi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern'de Thomas Tuchel kararı ve Xabi Alonso planı!
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25 Ocak 2024 18:10
Alınan başarısız sonuçlarla zirvenin 4 puan gerisinde kalan Bayern Münih, Thomas Tuchel için kararını verdi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Alman devi, tecrübeli teknik adama güveniyor ve sezon içinde değişiklik yapmayacak.

Tuchel'in yaptığı açıklamalardan duyulan memnuniyetsizliğe rağmen kulüp patronlarının Alman çalıştırıcıya güvendiği aktarıldı.

Ayrıca, Thomas Tuchel'in sportif direktör Christoph Freund ile iyi bir ilişkisinin olmasının da bu kararın alınmasında etkili olduğu yazıldı.

TUCHEL GİDERSE XABI ALONSO

Bayern Münih'in sezon sonunda Thomas Tuchel ile yolları ayırma kararı alması halinde Bayer Leverkusen ile Bundesliga'da fırtınalar estiren Xabi Alonso'yu takımın başına getirebileceği aktarıldı.

18 haftanın ardından Bayern Münih, Bundesiga'da lider Bayer Leverkusen'in 4 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

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