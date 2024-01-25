Bayern'de Thomas Tuchel kararı ve Xabi Alonso planı!

Alınan başarısız sonuçlarla zirvenin 4 puan gerisinde kalan Bayern Münih, Thomas Tuchel için kararını verdi.



Sky Sports'ta yer alan habere göre; Alman devi, tecrübeli teknik adama güveniyor ve sezon içinde değişiklik yapmayacak.



Tuchel'in yaptığı açıklamalardan duyulan memnuniyetsizliğe rağmen kulüp patronlarının Alman çalıştırıcıya güvendiği aktarıldı.



Ayrıca, Thomas Tuchel'in sportif direktör Christoph Freund ile iyi bir ilişkisinin olmasının da bu kararın alınmasında etkili olduğu yazıldı.



TUCHEL GİDERSE XABI ALONSO



Bayern Münih'in sezon sonunda Thomas Tuchel ile yolları ayırma kararı alması halinde Bayer Leverkusen ile Bundesliga'da fırtınalar estiren Xabi Alonso'yu takımın başına getirebileceği aktarıldı.



18 haftanın ardından Bayern Münih, Bundesiga'da lider Bayer Leverkusen'in 4 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.



