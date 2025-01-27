Leverkusen'den Mario Hermoso ile anlaşmaya yakın

Bayer Leverkusen, ara transfer dönemi çalışmalarında gaza bastı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen 29 yaşındaki oyuncu Mario Hermoso ile anlaşmaya yakın.



ANTRENMANA KATILMADI



Hermoso'nun, Bayer Leverkusen'e katılmayı kabul ettiği ve transferin tamamlanmasında artık kulüplerin anlaşmasına bağlı kaldığı belirtildi. Öte yandan tecrübeli stoper bugün antrenmana çıkmadı.



FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DA GİRİŞİMDE BULUNMUŞTU



İspanyol oyuncu için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ve Galatasaray'da girişimlerde bulunmuştu.



