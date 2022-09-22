Batshuayi ve De Bruyne'le gelen 3 puan

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 5. maçında Belçika, sahasında Galler'i konuk etti.



King Baudouin Stadı'nda oynanan maçı Belçika 2-1 kazanarak 3 puanı elde eden ekip oldu.



Maçın 10. dakikasında Fenerbahçeli Batshuayi'nin asistinde ve De Bruyne'ün golüyle öne geçen Belçika dakikalar 37'i gösterdiğinde bu kez Batshuayi'yle farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.



İkinci yarıya hızlı başlayan Galler, 50'de Moore'un golüyle farkı bire indirse de Belçika kalan dakikalarda başka gole izin vermedi ve mücadeleyi evsahibi ekip 2-1 kazandı.



Maçı 1 gol 1 asistle bitiren Fenerbahçeli Batshuayi, 65 dakika görev yaptı.



Bu sonuçla Belçika 10 puana yükselirken Galler ise 1 puanda kaldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ