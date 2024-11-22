Basketbolda Avrupa karnesi: 7 maçta 6 galibiyet

Türk basketbol takımları, Avrupa'da bu hafta 7 karşılaşmadan 6'sını kazandı.



Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi erkeklerde 10, kadınlarda ise 5 takım temsil etmeye devam ediyor.



Erkekler THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkimspor ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ yer alıyor.



Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda da Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol takımları Türkiye'yi temsil ediyor.



Erkeklerde BKT Avrupa Kupası, Şampiyonlar Ligi ve FIBA Avrupa Kupası'nda bu hafta grup maçları oynanmadı.



Erkeklerde Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'de, kadınlarda Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol haftayı galibiyetle tamamladı.



THY EuroLeague'de Anadolu Efes, Türk takımları arasında haftanın tek yenilgisini Fransız temsilcisi Paris Basketbol karşısında aldı.



THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürürken, Anadolu Efes 5. yenilgisini yaşadı.



Kadınlarda ise Türkiye'yi temsil eden 5 takım da maçlarını kazanmayı başardı. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin 5'te 5 yaparak gruplarındaki liderliklerini garantiledi.



FIBA Avrupa Kupası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Portekiz deplasmanında aldığı galibiyetle üst tura yükselmeyi başardı. Bu kupada 5'te 5 yapan Beşiktaş daha önce üst tura yükselmeyi garantilemişti. Haftayı galibiyetle bitiren YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol ise son hafta maçını kazanması durumunda üst tura yükselecek.



Türk takımlarının hafta içi Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:



THY EuroLeague:



Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Fenerbahçe Beko: 82-86



Anadolu Efes-Paris Basketbol (Fransa): 84-93



Kadınlar FIBA Avrupa Ligi:



Zabiny Brno (Çekya)-ÇBK Mersin: 45-64



Casademont Zaragoza (İspanya)-Fenerbahçe Opet: 69-80



Kadınlar FIBA Avrupa Kupası:



YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-Piestanske Cajky (Slovakya): 78-73



SL Benfica (Portekiz)-Beşiktaş: 55-76



Sportiva (Portekiz)-Galatasaray Çağdaş Faktoring: 44-76



