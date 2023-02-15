Basel: "Böyle anlarda futbolun önemi yok"

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor'a konuk olacak olan Basel, maç öncesi duygulu bir paylaşımda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Basel: 'Böyle anlarda futbolun önemi yok'
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15 Şubat 2023 15:16
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın sahasında karşılaşacağı İsviçre'nin Basel takımı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir." paylaşımı yaptı.

Kulüpten yapılan sosyal medya paylaşımında, "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir. Düşüncelerimiz depremzedelerle birlikte." ifadeleri kullanılarak Basel takımının futbolcularının üzgün şekilde Trabzon'a uçuşlarını beklediği kareler paylaşıldı.

TRABZON'A GELDİLER

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ile karşılaşacak İsviçre'nin Basel takımı, Trabzon'a geldi. İsviçre'de hazırlıklarını tamamlayan kafile, özel uçakla Trabzon Havalimanı'na ulaştı.

Basel takımı, otobüsle kamp yapacağı Akçaabat ilçesindeki otele hareket etti.

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