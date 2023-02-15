Basel: 'Böyle anlarda futbolun önemi yok'

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın sahasında karşılaşacağı İsviçre'nin Basel takımı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir." paylaşımı yaptı.
Kulüpten yapılan sosyal medya paylaşımında, "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir. Düşüncelerimiz depremzedelerle birlikte." ifadeleri kullanılarak Basel takımının futbolcularının üzgün şekilde Trabzon'a uçuşlarını beklediği kareler paylaşıldı.
TRABZON'A GELDİLER
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ile karşılaşacak İsviçre'nin Basel takımı, Trabzon'a geldi. İsviçre'de hazırlıklarını tamamlayan kafile, özel uçakla Trabzon Havalimanı'na ulaştı.
Basel takımı, otobüsle kamp yapacağı Akçaabat ilçesindeki otele hareket etti.
Kulüpten yapılan sosyal medya paylaşımında, "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir. Düşüncelerimiz depremzedelerle birlikte." ifadeleri kullanılarak Basel takımının futbolcularının üzgün şekilde Trabzon'a uçuşlarını beklediği kareler paylaşıldı.
TRABZON'A GELDİLER
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ile karşılaşacak İsviçre'nin Basel takımı, Trabzon'a geldi. İsviçre'de hazırlıklarını tamamlayan kafile, özel uçakla Trabzon Havalimanı'na ulaştı.
Basel takımı, otobüsle kamp yapacağı Akçaabat ilçesindeki otele hareket etti.
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In solchen Momenten ist der Fussball nebensächlich. Wir sind in Gedanken bei den Opfern des Erdbebens 🖤🤍
Böyle anlar'da futbol önemsizdir.
Düşüncelerimiz suan deprem kurban'larındadır 🖤🤍#FCBasel1893 #MirSinBasel #UECL #rotblaulive pic.twitter.com/g3rAD6NpYd
— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) February 15, 2023
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