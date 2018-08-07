Başakşehir'e Fransa'dan Costa teklifi!

Faslı stoperiiçin Fransa'dan talip çıktı.Fransa Ligue 1'e yeni yükselen Reims'ın, Manuel Da Costa'yı kadrosuna katmak istediği kaydedildi.France Football'da yer alan habere göre; Reims, Faslı futbolcunun transferi için Başakşehir ile görüşmelerini sürdürüyor.Başakşehir ile 2019'a dek sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon 16 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.