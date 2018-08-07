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Başakşehir'e Fransa'dan Costa teklifi!

Fransa Ligue 1 ekibi Reims'ın, Manuel Da Costa'yı kadrosuna katmak için Başakşehir ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Başakşehir'e Fransa'dan Costa teklifi!
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07 Ağustos 2018 00:21
Başakşehir'in Faslı stoperi Manuel Da Costa için Fransa'dan talip çıktı.

Fransa Ligue 1'e yeni yükselen Reims'ın, Manuel Da Costa'yı kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

France Football'da yer alan habere göre; Reims, Faslı futbolcunun transferi için Başakşehir ile görüşmelerini sürdürüyor.

Başakşehir ile 2019'a dek sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon 16 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.

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