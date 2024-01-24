Başakşehir, uzun süre itiraz etti!

Fenerbahçe, Başakşehir karşılaşmasında 90. dakikada kazandığı penaltıyla kazandı.
Sebastian Szymanski'nin ceza sahası dışından şutunda top Onur Ergün'ün eline çarptı. Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Başakşehirli futbolcular uzun bir süre pozisyonun dışarıda olduğuna yönelik itirazlarda bulundu.
Philippe Keny, itirazları nedeniyle çift sarı kartla oyundan ihraç edildi ve Başakşehir 9 kişi kaldı. Deniz Türüç ise sarı kart gördü.
VAR hakemi Erkan Engin, pozisyonun dışarıda olduğuna yönelik bir uyarıda bulunmadı.
Fenerbahçe, 90+4. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltı golüyle 3 puana ulaştı.
Sebastian Szymanski'nin ceza sahası dışından şutunda top Onur Ergün'ün eline çarptı. Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Başakşehirli futbolcular uzun bir süre pozisyonun dışarıda olduğuna yönelik itirazlarda bulundu.
Philippe Keny, itirazları nedeniyle çift sarı kartla oyundan ihraç edildi ve Başakşehir 9 kişi kaldı. Deniz Türüç ise sarı kart gördü.
VAR hakemi Erkan Engin, pozisyonun dışarıda olduğuna yönelik bir uyarıda bulunmadı.
Fenerbahçe, 90+4. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltı golüyle 3 puana ulaştı.