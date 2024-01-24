Başakşehir, uzun süre itiraz etti!

Başakşehirli futbolcular, Fenerbahçe'nin 90. dakikada kazandığı penaltının dışarıda olduğuna yönelik itirazlarda bulundu.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Başakşehir, uzun süre itiraz etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2024 22:07
Fenerbahçe, Başakşehir karşılaşmasında 90. dakikada kazandığı penaltıyla kazandı.

Sebastian Szymanski'nin ceza sahası dışından şutunda top Onur Ergün'ün eline çarptı. Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Başakşehirli futbolcular uzun bir süre pozisyonun dışarıda olduğuna yönelik itirazlarda bulundu.

Philippe Keny, itirazları nedeniyle çift sarı kartla oyundan ihraç edildi ve Başakşehir 9 kişi kaldı. Deniz Türüç ise sarı kart gördü.

VAR hakemi Erkan Engin, pozisyonun dışarıda olduğuna yönelik bir uyarıda bulunmadı.

Fenerbahçe, 90+4. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltı golüyle 3 puana ulaştı.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery