RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. haftasında Moldova ekibi Petrocub ile 1-1 berabere kaldı.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Başakşehir'in golünü 42. dakikada penaltıdan Krzysztof Piatek kaydetti. Petrocub'a beraberliği getiren golü ise 90+6' da Bors kaydetti.



VAR KARARLARI DAMGA VURDU



Maçta VAR kararları önemli rol oynadı. Maçın 4. dakikasında Petrocub'un Lungu'nun attığı gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Öte yandan Petrocub kalecisi Smalanea'nın 50. dakikada ceza alanı dışında elle oynaması sonrası kırmızı kartına başvuran hakem Genc Nuza, VAR incelemesinde pozisyon öncesi Kemen'in faul yaptığını tespit etti ve kırmızı kartı iptal etti.



Bu sonuçla birlikte Konferans Ligi'nde Başakşehir puanını 2'ye yükseltti. Öte yandan Başakşehir'in galibiyet hasreti 10 maça yükseldi.



Petrocub ise Konferans Ligi'nde 1 puana ulaştı.



UEFA Konferans Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Başakşehir evinde Heidenheim'ı ağırlarken, Petrocub sahasında Real Betis ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR





8. dakikada gelişen Başakşehir atağında rakibinden kurtulan Keny'nin ceza sahası önünden arka direğe yaptığı ortada Figueiredo kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.



16. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Orta sahadan atılan uzun top, ceza yayı önündeki Keny'nin sırtına çarpıp Piatek'in önüne düştü. Piatek, kalesini terk eden Smalenea'nın üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



24. dakikada Piatek'in pasıyla topla buluşan Figueiredo çalımlarla ceza sahasına girdi, sol çaprazdan yerden şutunda kaleci Smalenea ayaklarıyla yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.



34. dakikada Başakşehir etkili geldi. Opoku'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo'nun şutunda köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Smalenea çeldi. Boşta kalan topu ceza sahasında önünde bulan Keny'nin şutunda ise top yan ağlarda kaldı.



40. dakikada Başakşehir net bir fırsatı daha kullanamadı. Savunmadan seken topu ceza sahasında önünde bulan Piatek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda top, kalecinin ayaklarına çarpıp kornere gitti.



41. dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Piatek'in şutunda top ceza sahasındaki Douanla'nın eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 42. dakikada penaltı atışını kullanan Piatek, topu kalecinin solundan köşeden ağlara yolladı: 1-0.





65. dakikada Başakşehir 2. golüne yaklaştı. Piatek'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Pelkas'ın şutunda top kaleciden döndü. Boşta kalan topa Piatek vurdu, kale çizgisi üzerinde Douanla golü önledi. Ardından Figueiredo meşin yuvarlağı ağlara yolladı ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.



90+6. dakikada Petrocub beraberliği yakaladı. Sol kanattan Puscas'ın ortasında Bors altıpas önünde kafayı vurdu, kaleci Muhammed topu çeldi ancak hakem topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle gol kararını verdi: 1-1.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj (Kosova)



RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün (Dk. 85 Berat Özdemir), Kemen, Pelkas (Dk. 71 Crespo), Keny (Dk. 79 Deniz Türüç), Piatek, Figueiredo (Dk. 79 Serdar Gürler - Dk. 85 Davidson))



Petrocub: Smalenea, Jardan, Potirniche, Mudrac, Douanla, Lungu, Diallo (Dk. 72 Bors), Platica (Dk. 87 Nihaev), Demian (Dk. 82 Caruntu), Ambros (Dk. 72 Jardan), Lupan (Dk. 46 Puscas)



Goller: Dk. 42 Piatek (Penaltıdan) (RAMS Başakşehir), Dk. 90+6 Bors (Petrocub)



Sarı kartlar: Dk. 45+3 Lungu, Dk. 83 Puscas (Petrocub), Dk. 63 Ba, Dk. 68 Pelkas, Dk. 90+1 Opoku (RAMS Başakşehir)











