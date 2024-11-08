UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Başakşehir, Kopenhag deplasmanına konuk oldu. Parken'deki mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.Başakşehir, 26. dakikada Philippe Keny ile öne geçti ve karşılaşma uzun süre temsilcimizin 1-0'lık üstünlüğü ile devam etti. Kopenhag, Amin Chiakha ile 79. dakikada eşitliği buldu ve skor 1-1'e geldi.Başakşehir, Kopenhag'ın 79. dakikada golüne 80. dakikada Krzysztof Piatek ile cevap verdi ve 2-1 ile yeniden öne geçti. Kopenhag'da ilk golü atan Amin Chiakha 84'te de fileleri havalandırdı ve mücadele 2-2 sona erdi.Kopenhag deplasmanında yenilmeyen ilk Türk takımı olan Başakşehir, Konferans Ligi'nde ilk puanını aldı. Kopenhag, 2 puana yükseldi.Başakşehir, ligde hafta sonunda Beşiktaş'ı konuk edecek. Çağdaş Atan'ın ekibi, Konferans Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında ise evinde Petrocub'u ağırlayacak. Kopenhag ise Konferans Ligi'nde bir sonraki maç haftasında Dinamo Minsk deplasmanına gidecek.34. dakikada Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Keny'nin pasıyla Kopenhag ceza sahası önünde topla buluşan Figueiredo'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Trott'ta kaldı.35. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Başakşehir ceza yayı önünde topu önünde bulan Mattsson'un sert şutunda, kaleci Muhammed son anda topu kornere çeldi.45+2. dakikada Kopenhag'ın Mattsson ile sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, altı pas önüne gelen topa Diks kafayı vurdu, yerden de seken meşin yuvarlağı kaleci Muhammed kontrol etti.Başakşehir, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.61. dakikada Kopenhag'ın Başakşehir ceza sahası önünde kazandığı serbest vuruşta Lopez topun başına geçti. Lopez'in frikiğinde meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.63. dakikada Başakşehir ikinci golüne çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Opoku, rakibinden kurtulup şutunu çekti, köşeye giden topu kaleci Trott son anda çeldi. Boşta kalan topa Figueiredo'nun ayak koyduğu meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.Karşılaşma 2-2 sona erdi.ParkenJoey Kooij, Joost van Zuilen, Patrick Inia (Hollanda)Trott, Huescas (Dk. 46 Gocholeishvili), Pereira, Lopez, Diks, Clem (Dk. 73 Larsson), Lerager, Elyounoussi, Froholdt (Dk. 46 Claesson), Mattsson, Onugkha (Dk. 61 Cornelius (Dk. 76 Chiakha))Muhammed Şengezer, Duarte, Ba (Dk. 46 Hamza Güreler), Opoku, Lima, Onur Ergün (Dk. 86 Crespo), Berat Özdemir, Figueiredo (Dk. 71 Piatek), Berkay Özcan (Dk. 86 Ömer Ali Şahiner), Davidson (Dk. 61 Deniz Türüç), KenyDk. 26 Keny, Dk. 80 Piatek (RAMS Başakşehir), Dk. 79 ve 83 Chiakha (Kopenhag)Dk. 10 Diks, Dk. 13 Lopez, Dk. 21 Onugkha (Kopenhag), Dk. 17 Ba, Dk. 45+1 Berat Özdemir, Dk. 55 Davidson, Dk. 70 Deniz Türüç, Dk. 82 Lima, Dk. 90+4 Piatek (RAMS Başakşehir)