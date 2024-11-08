UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Başakşehir, Kopenhag deplasmanına konuk oldu. Parken'deki mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
Başakşehir, 26. dakikada Philippe Keny ile öne geçti ve karşılaşma uzun süre temsilcimizin 1-0'lık üstünlüğü ile devam etti. Kopenhag, Amin Chiakha ile 79. dakikada eşitliği buldu ve skor 1-1'e geldi.
HEMEN CEVAP VERDİ
Başakşehir, Kopenhag'ın 79. dakikada golüne 80. dakikada Krzysztof Piatek ile cevap verdi ve 2-1 ile yeniden öne geçti. Kopenhag'da ilk golü atan Amin Chiakha 84'te de fileleri havalandırdı ve mücadele 2-2 sona erdi.
Kopenhag deplasmanında yenilmeyen ilk Türk takımı olan Başakşehir, Konferans Ligi'nde ilk puanını aldı. Kopenhag, 2 puana yükseldi.
Başakşehir, ligde hafta sonunda Beşiktaş'ı konuk edecek. Çağdaş Atan'ın ekibi, Konferans Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında ise evinde Petrocub'u ağırlayacak. Kopenhag ise Konferans Ligi'nde bir sonraki maç haftasında Dinamo Minsk deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
26. dakikada Başakşehir öne geçti. Yaptığı baskı sonrasında Kopenhag savunmasında Pereira'dan topu kapan Keny, ceza sahasına girdi. Kaleci Trott'u da geçen Keny, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1
34. dakikada Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Keny'nin pasıyla Kopenhag ceza sahası önünde topla buluşan Figueiredo'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Trott'ta kaldı.
35. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Başakşehir ceza yayı önünde topu önünde bulan Mattsson'un sert şutunda, kaleci Muhammed son anda topu kornere çeldi.
45+2. dakikada Kopenhag'ın Mattsson ile sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, altı pas önüne gelen topa Diks kafayı vurdu, yerden de seken meşin yuvarlağı kaleci Muhammed kontrol etti.
Başakşehir, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
61. dakikada Kopenhag'ın Başakşehir ceza sahası önünde kazandığı serbest vuruşta Lopez topun başına geçti. Lopez'in frikiğinde meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.
63. dakikada Başakşehir ikinci golüne çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Opoku, rakibinden kurtulup şutunu çekti, köşeye giden topu kaleci Trott son anda çeldi. Boşta kalan topa Figueiredo'nun ayak koyduğu meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
79. dakikada Kopenhag skoru 1-1'e getirdi. Danimarka ekibinde Mattsson'un ceza sahası dışından şutunda top kaleci Muhammed'den döndü, ceza sahasında meşin yuvarlağı önünde bulan Chiakha'nın şutunda, kaleci Muhammed'i geçen top Opoku'ya da çarpıp ağlara gitti: 1-1
80. dakikada Başakşehir bir kez daha öne geçti. Opoku'nun savunmadan gönderdiği uzun topu Pereira kafa ile kalecisine göndermek istedi, kalecinin üzerinden geçen topu kapan Piatek, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2
83. dakikada Kopenhag beraberliği yakaladı. Lopez'in sol kanattan ortasında Chiakha altı pas önünde kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 2-2
Karşılaşma 2-2 sona erdi.
Stat: Parken
Hakemler: Joey Kooij, Joost van Zuilen, Patrick Inia (Hollanda)
Kopenhag: Trott, Huescas (Dk. 46 Gocholeishvili), Pereira, Lopez, Diks, Clem (Dk. 73 Larsson), Lerager, Elyounoussi, Froholdt (Dk. 46 Claesson), Mattsson, Onugkha (Dk. 61 Cornelius (Dk. 76 Chiakha))
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba (Dk. 46 Hamza Güreler), Opoku, Lima, Onur Ergün (Dk. 86 Crespo), Berat Özdemir, Figueiredo (Dk. 71 Piatek), Berkay Özcan (Dk. 86 Ömer Ali Şahiner), Davidson (Dk. 61 Deniz Türüç), Keny
Goller: Dk. 26 Keny, Dk. 80 Piatek (RAMS Başakşehir), Dk. 79 ve 83 Chiakha (Kopenhag)
Sarı kartlar: Dk. 10 Diks, Dk. 13 Lopez, Dk. 21 Onugkha (Kopenhag), Dk. 17 Ba, Dk. 45+1 Berat Özdemir, Dk. 55 Davidson, Dk. 70 Deniz Türüç, Dk. 82 Lima, Dk. 90+4 Piatek (RAMS Başakşehir)
Başakşehir, 26. dakikada Philippe Keny ile öne geçti ve karşılaşma uzun süre temsilcimizin 1-0'lık üstünlüğü ile devam etti. Kopenhag, Amin Chiakha ile 79. dakikada eşitliği buldu ve skor 1-1'e geldi.
HEMEN CEVAP VERDİ
Başakşehir, Kopenhag'ın 79. dakikada golüne 80. dakikada Krzysztof Piatek ile cevap verdi ve 2-1 ile yeniden öne geçti. Kopenhag'da ilk golü atan Amin Chiakha 84'te de fileleri havalandırdı ve mücadele 2-2 sona erdi.
Kopenhag deplasmanında yenilmeyen ilk Türk takımı olan Başakşehir, Konferans Ligi'nde ilk puanını aldı. Kopenhag, 2 puana yükseldi.
Başakşehir, ligde hafta sonunda Beşiktaş'ı konuk edecek. Çağdaş Atan'ın ekibi, Konferans Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında ise evinde Petrocub'u ağırlayacak. Kopenhag ise Konferans Ligi'nde bir sonraki maç haftasında Dinamo Minsk deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
26. dakikada Başakşehir öne geçti. Yaptığı baskı sonrasında Kopenhag savunmasında Pereira'dan topu kapan Keny, ceza sahasına girdi. Kaleci Trott'u da geçen Keny, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1
34. dakikada Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Keny'nin pasıyla Kopenhag ceza sahası önünde topla buluşan Figueiredo'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Trott'ta kaldı.
35. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Başakşehir ceza yayı önünde topu önünde bulan Mattsson'un sert şutunda, kaleci Muhammed son anda topu kornere çeldi.
45+2. dakikada Kopenhag'ın Mattsson ile sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, altı pas önüne gelen topa Diks kafayı vurdu, yerden de seken meşin yuvarlağı kaleci Muhammed kontrol etti.
Başakşehir, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
61. dakikada Kopenhag'ın Başakşehir ceza sahası önünde kazandığı serbest vuruşta Lopez topun başına geçti. Lopez'in frikiğinde meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.
63. dakikada Başakşehir ikinci golüne çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Opoku, rakibinden kurtulup şutunu çekti, köşeye giden topu kaleci Trott son anda çeldi. Boşta kalan topa Figueiredo'nun ayak koyduğu meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
79. dakikada Kopenhag skoru 1-1'e getirdi. Danimarka ekibinde Mattsson'un ceza sahası dışından şutunda top kaleci Muhammed'den döndü, ceza sahasında meşin yuvarlağı önünde bulan Chiakha'nın şutunda, kaleci Muhammed'i geçen top Opoku'ya da çarpıp ağlara gitti: 1-1
80. dakikada Başakşehir bir kez daha öne geçti. Opoku'nun savunmadan gönderdiği uzun topu Pereira kafa ile kalecisine göndermek istedi, kalecinin üzerinden geçen topu kapan Piatek, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2
83. dakikada Kopenhag beraberliği yakaladı. Lopez'in sol kanattan ortasında Chiakha altı pas önünde kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 2-2
Karşılaşma 2-2 sona erdi.
Stat: Parken
Hakemler: Joey Kooij, Joost van Zuilen, Patrick Inia (Hollanda)
Kopenhag: Trott, Huescas (Dk. 46 Gocholeishvili), Pereira, Lopez, Diks, Clem (Dk. 73 Larsson), Lerager, Elyounoussi, Froholdt (Dk. 46 Claesson), Mattsson, Onugkha (Dk. 61 Cornelius (Dk. 76 Chiakha))
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba (Dk. 46 Hamza Güreler), Opoku, Lima, Onur Ergün (Dk. 86 Crespo), Berat Özdemir, Figueiredo (Dk. 71 Piatek), Berkay Özcan (Dk. 86 Ömer Ali Şahiner), Davidson (Dk. 61 Deniz Türüç), Keny
Goller: Dk. 26 Keny, Dk. 80 Piatek (RAMS Başakşehir), Dk. 79 ve 83 Chiakha (Kopenhag)
Sarı kartlar: Dk. 10 Diks, Dk. 13 Lopez, Dk. 21 Onugkha (Kopenhag), Dk. 17 Ba, Dk. 45+1 Berat Özdemir, Dk. 55 Davidson, Dk. 70 Deniz Türüç, Dk. 82 Lima, Dk. 90+4 Piatek (RAMS Başakşehir)