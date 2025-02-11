Başakşehir, Olympiakos'tan transfer yaptı!

Başakşehir, Brezilyalı sol kanadı Davidson'la olan sözleşmesini kısa bir süre önce feshetmişti.



İstanbul ekibi bu bölgede oluşan boşluğu, Yunan ekibi Olympiakos forması giyen Ivan Brnic ile doldurdu. 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı.



Sezonun ilk yarısını Slovenya'da kiralık olarak NK Celje'de geçiren 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 27 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.



Brnic, NK Celje'nin UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'i 5-1 mağlup ettiği maça 1 gol - 1 asistle damgasını vurmuştu.



