Başakşehir, Nuri Şahin ile anlaştı!

Başakşehir, teknik direktörlük için Nuri Şahin ile prensipte anlaştı. Resmi açıklamanın pazartesi yapılacağı öğrenildi.

calendar 11 Eylül 2025 23:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Başakşehir, Nuri Şahin ile anlaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Başakşehir, Çağdaş Atan ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük için Nuri Şahin ile prensipte anlaştı.

Resmi açıklamanın 15 Eylül Pazartesi günü yapılması bekleniyor. 

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

33 yaşındaki Nuri Şahin, futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra Antalyaspor'un teknik ekibine katıldı ve 2021 yılında takımın başına geçerek Süper Lig'in en genç teknik direktörlerinden biri oldu. Başarılı performansının ardından 2023 yılında Borussia Dortmund teknik ekibine dahil olan Şahin, Edin Terzić'in yardımcılığını yaptı.

27 MAÇTA 1,48 PUAN ORTALAMASI

2024-2025 sezonunda Borussia Dortmund'un başında 27 maçta 1,48 puan ortalaması yakaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.