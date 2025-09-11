Başakşehir, Nuri Şahin ile anlaştı!

Başakşehir, Çağdaş Atan ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük için Nuri Şahin ile prensipte anlaştı.



Resmi açıklamanın 15 Eylül Pazartesi günü yapılması bekleniyor.



TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ



33 yaşındaki Nuri Şahin, futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra Antalyaspor'un teknik ekibine katıldı ve 2021 yılında takımın başına geçerek Süper Lig'in en genç teknik direktörlerinden biri oldu. Başarılı performansının ardından 2023 yılında Borussia Dortmund teknik ekibine dahil olan Şahin, Edin Terzić'in yardımcılığını yaptı.



27 MAÇTA 1,48 PUAN ORTALAMASI



2024-2025 sezonunda Borussia Dortmund'un başında 27 maçta 1,48 puan ortalaması yakaladı.



