Başakşehir-Konyaspor maçının saati değişti

Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor maçının başlama saatinde değişiklik yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir-Konyaspor maçının saati değişti
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27 Ocak 2023 22:08
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yapılacak Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor maçının başlama saatinde değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki maç programında 29 Ocak Pazar günü oynanacak müsabakanın 16.00 olan başlama saati 19.00 olarak değiştirildi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

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