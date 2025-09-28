Başakşehir'den MHK'ya tepki!

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile oynadıkları maçın ardından hakem Oğuzhan Çakır ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik sert bir açıklama yaptı.



"ATAMAYI ŞAŞKINLIKLA KARŞILADIK"



Turuncu-lacivertli kulüp, karşılaşma öncesi yaptığı değerlendirmede, sakatlığını yeni atlatan hakem Oğuzhan Çakır'ın kritik bir maçta görevlendirilmesini eleştirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Başakşehir: "👋🏻 Türk futbolunda bugün elle asist yapıldı!" https://t.co/Kl9OwpPbkr



— Sporx (@sporx) September 28, 2025

Başakşehir, hakemin Konyaspor maçındaki performansına da sert sözlerle tepki gösterdi:Açıklamanın sonunda ise MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibine istifa çağrısı yapıldı:Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olan Başakşehir, maçın 16. dakikasında yediği gole itiraz etti.Konyaspor'un attığı gol öncesinde, ceza sahası içinde Jackson Muleka'nın eline çarpan top Alassane Ndao'nun önünde kaldı. Ndao, önüne düşen topu ağlara gönderirken, Muleka'ya da asist yazıldı.