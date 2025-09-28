28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
1-065'
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
2-1
28 Eylül
Metz-Le Havre
0-0
28 Eylül
Lecce-Bologna
2-2
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
1-1
28 Eylül
Angers-Brest
0-2
28 Eylül
Lille-Lyon
0-1
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
2-1
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
0-0
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
0-1
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
2-2
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
4-2
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
2-4
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
0-290'
28 Eylül
Roma-Verona
2-0
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
3-1
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
1-2
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
2-190'
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
2-1
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
0-1
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
1-2
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
3-1
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
0-0DA
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
1-2
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
1-1
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
1-1
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
0-3
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
0-4
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
1-1
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
0-165'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Başakşehir'den MHK'ya tepki!

RAMS Başakşehir, Konyaspor maçının ardından hakem Oğuzhan Çakır ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik sert bir açıklama yaptı.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile oynadıkları maçın ardından hakem Oğuzhan Çakır ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik sert bir açıklama yaptı.

"ATAMAYI ŞAŞKINLIKLA KARŞILADIK"

Turuncu-lacivertli kulüp, karşılaşma öncesi yaptığı değerlendirmede, sakatlığını yeni atlatan hakem Oğuzhan Çakır'ın kritik bir maçta görevlendirilmesini eleştirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde MHK'nin maçın hakemi olarak Oğuzhan Çakır'ı atamasını şaşkınlıkla karşıladık. Çakır'ın Fenerbahçe Spor Kulübü'nün seçim gününde, zorluk seviyesi çok yüksek bir maçla sezona başlaması, iş bilmez MHK'nin kulüpleri ve kendi kurumunu zor durumda bıraktığını ortaya koymuştur."

"SONUCA ETKİ ETTİ"

Başakşehir, hakemin Konyaspor maçındaki performansına da sert sözlerle tepki gösterdi:

"Hakem Oğuzhan Çakır bugünkü maçta da hiç hazır bir görüntü vermezken, hataları ile bariz şekilde karşılaşmamızın sonucuna etki etmiştir. 

 FERHAT GÜNDOĞDU MHK'Sİ GÖREVDEN ALINMALI"

Açıklamanın sonunda ise MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibine istifa çağrısı yapıldı:

"Bu kadar evrensel bir hakemlik yönetimini bile okuyamayan Ferhat Gündoğdu MHK'si, bu liyakatsizlik ve tutarsızlıkları ile derhal Türk futboluna daha fazla zarar vermeden görevden alınmalıdır."

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olan Başakşehir, maçın 16. dakikasında yediği gole itiraz etti.

Konyaspor'un attığı gol öncesinde, ceza sahası içinde Jackson Muleka'nın eline çarpan top Alassane Ndao'nun önünde kaldı. Ndao, önüne düşen topu ağlara gönderirken, Muleka'ya da asist yazıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 7 3 4 0 10 5 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Antalyaspor 7 3 2 2 7 6 11
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Gençlerbirliği 7 2 0 5 5 9 6
14 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
15 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
16 Kayserispor 7 0 4 3 4 13 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
