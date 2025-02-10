Başakşehir'de ayrılık; Çin'e gitti

Başakşehir, Davidson'un Çin Süper Lig ekibi Qingdao West FC'ye transfer olduğunu açıkladı.



İşte Başakşehir'den yapılan açıklama:



"Teşekkürler Davidson Pereira! Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca özveriyle oynayan Davidson da Luz Pereira, Çin Süper Lig ekiplerinden Qingdao West FC kulübüne transfer olmuştur.



Davidson'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."



