Başakşehir'de Ankaragücü öncesi 1 eksik, 4 sınırda!

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında cumartesi günü evinde MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.



Ligde oynadığı son 4 maçta yalnızca 1 puan alabilen Medipol Başakşehir, 41 puanla ligde 6. basamakta yer alıyor.



MKE Ankaragücü ise yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas yönetimindeki ilk maçına Medipol Başakşehir deplasmanında çıkacak. Ligde 25 puanı bulunan MKE Ankaragücü averajla 15. sırada haftaya girdi.



Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.



Adnan Januzaj kırmızı kart cezalısı



Medipol Başakşehir'de kırmızı kart cezalısı Adnan Januzaj, forma giyemeyecek.



Turuncu-lacivertli ekipte Leo Duarte, Danijel Aleksic, Stefano Okaka ve Joao Figueiredo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Bu 4 futbolcu maçta da sarı kart gördüğü takdirde, gelecek hafta oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında görev alamayacak.





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