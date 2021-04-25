Başakşehir

Başakşehir

Süper Lig'de 37. hafta mücadelesinde Aykut Kocaman'ın takımı Başakşehir ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor kozlarını paylaştı.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Başakşehir'in isabetli şut çekemediği maçta, Alanyaspor da kaleci Volkan Babacan engelini geçemedi. Alanyaspor'da kaleye giden 5 isabetli şut gol olmazken, konuk ekibin 2 topu da direkten döndüAlınan bu sonucun ardından Başakşehir puanını 37'ye yükseltti ve son 2 haftada 4 puanı hanesine yazdırdı. Alanyaspor ise 56 puana yükseldi ve 8 maç sonra ilk kez sahadan beraberlikle ayrıldı.Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor sahasında Fenebahçe'yi konuk edecek.Aykut Kocaman, bir önceki lig maçına göre ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Kocaman, deplasmanda 1-0 kazandıkları Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de yer alan Mehmet Topal ve Nacer Chadli'nin yerine cezası biten Mahmut Tekdemir ve Fredrik Gulbrandsen'i sahaya sürdü. Turuncu-lacivertli ekip, karşılaşmaya Volkan Babacan, Uğur Uçar, Duarte, Epureanu, Ömer Ali Şahiner, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Giuliano, Danijel Aleksic ve Gulbrandsen 11'iyle sahaya çıktı. Yedek kulübesinde ise Mert Günok, Kıvanç Koral, Mehmet Topal, Junior Fernandes, Berkay Özcan, Nacer Chadli, Azubuike Okechukwu, Ravil Tagir, Enzo Crivelli ve Bolingoli yer aldı.Medipolve Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de statta izledi.Güneş mücadeleyi, İstanbulFutbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte takip etti.28. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında Edin Visca, ceza sahası içine doğru hareket etti, ceza yayı önünde bulunan Ömer Ali'ye yerden pasını gönderdi. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.29. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Tayfur sağ kanattan penaltı noktası üzerine ortasını yaptı. Geriden gelen Efecan'ın yaptığı kafa vuruşunda, top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.41. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Tayfur rakip ceza sahası önünde topla buluştu. Tayfur'un yerden sert şutunda, top kaleci Volkan Babacan'dan sekti. Ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Mustafa Pektemek'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Volkan yatarak topu kontrol etti.İkinciş yarıdan dakikalar birazdan...