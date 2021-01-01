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Barry: "Kobe, Jordan'la kıyaslanmaya bayılıyordu!"

Eski Los Angeles Lakers oyuncusu Jon Barry, merhum efsane Kobe Bryant'ın Chicago Bulls'un ikonik süperstarı Michael Jordan ile kıyaslanmayı "çok sevdiğini ve istediğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Los Angeles Lakers oyuncusu Jon Barry, merhum efsane Kobe Bryant'ın Chicago Bulls'un ikonik süperstarı Michael Jordan ile kıyaslanmayı "çok sevdiğini ve istediğini" söyledi.

Yüzlerce sporcu, Kobe'nin 20 yıllık kariyeri boyunca ortaya koyduğu iş ahlakına değinmişti ve bu sporcular arasına, eski takım arkadaşı Barry de katıldı.

1998'de Lakers forması giymiş olan Barry, The Dan Patrick Show'da Kobe'nin erkenden potansiyelini gösterip göstermediğiyle ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Yüzde yüz gösteriyordu. Antrenmanlarda her gün, birer 7. maç gibiydi. Kobe o maçlarda hep, koç Del Harris'e ilk beşte olmayı hakettiğini kanıtlamak için Eddie Jones'un üzerine giderdi. Herkes bu çocuk geldiğinde canavar gibi bir oyuncu olacağını biliyordu.

Jordan olmayı, dünyadaki her şeyden çok istiyordu. Hatta daha iyi olmayı. Buna yaklaştı ve tek istediği de buydu. Bundan korkmuyordu, bu karşılaştırmalara bayılıyordu. Tek istediği buydu."


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