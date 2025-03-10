Barış Alper vites yükseltti!

İlk yarıdaki kötü futbolun ardından soyunma odasına geride giren Galatasaray, ikinci devrede eforunu yükseltirken beraberlik golünün mimarı Barış Alper Yılmaz oldu.
Milli oyuncu, ikinci golde ise direkt asist katkısı verdi.
Bu sezon ligde 10 gol atıp, 2 de asist yapan Barış Alper, toplamda geçen sezonki 12 skor katkısını tekrarladı.
24 yaşındaki futbolcu ayrıca ligde ilk kez Osimhen'e gol pası verdi.
Milli oyuncu, ikinci golde ise direkt asist katkısı verdi.
Bu sezon ligde 10 gol atıp, 2 de asist yapan Barış Alper, toplamda geçen sezonki 12 skor katkısını tekrarladı.
24 yaşındaki futbolcu ayrıca ligde ilk kez Osimhen'e gol pası verdi.
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