Barış Alper vites yükseltti!

Milli futbolcu geçen sezonki 12 gollük skor katkısına şimdiden (10 gol-2 asist) ulaştı, Osimhen'e ilk kez gol pası verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Barış Alper vites yükseltti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mart 2025 11:10
İlk yarıdaki kötü futbolun ardından soyunma odasına geride giren Galatasaray, ikinci devrede eforunu yükseltirken beraberlik golünün mimarı Barış Alper Yılmaz oldu.

Milli oyuncu, ikinci golde ise direkt asist katkısı verdi.

Bu sezon ligde 10 gol atıp, 2 de asist yapan Barış Alper, toplamda geçen sezonki 12 skor katkısını tekrarladı.

24 yaşındaki futbolcu ayrıca ligde ilk kez Osimhen'e gol pası verdi.


Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery