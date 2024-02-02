Barış Alper: "Taraftara armağan olsun"

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Samsunspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Barış Alper: 'Taraftara armağan olsun'
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02 Şubat 2024 22:39
Son güncelleme 02 Şubat 2024 23:50
Galatasaray'ın formda isimlerinden Barış Alper Yılmaz, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyle ilgili konuşan Barış Alper Yılmaz "Zor bir deplasmanda oynadık ve kazanmayı bildik." dedi.

Sarı-kırmızılı futbolcu ayrıca "Taraftarlarımız bizim yanımızdaydılar, onlara armağan olsun." açıklamasını yaptı.

Maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan milli futbolcu, "Attığım gol ve aldığımız bu galibiyet efsanemiz Taçsız Kral Metin Oktay'a armağan olsun… Sonu şampiyonluk olsun" sözlerini kullandı.

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