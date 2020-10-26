Barcelona'dan Federasyona El Clasico itirazı

Barcelona kulübü Real Madrid ile oynana El Clasico'da aleyhlerinde VAR ile verilen penaltı nedeniyle İspanya Futbol Federasyonuna şikayette bulundu.



Hakem Juan Martinez Munuera'nın Sergio Ramos'un çekildiği gerekçesiyle yerde kaldığı pozisyonu göstererek Barcelona kulübünün İspanya Futbol Federasyonuna başvurduğu belirtildi. Konuyla ilgili kural hatası başvurusu yapan Barcelona'nın asıl amacının ise uzun süredir özellikle VAR kararları ile ilgili çalışmaların yetersizliğine dikkat çekmeyi amaçladığı belirtiliyor.



İspanya'da daha önce VAR kararları ile ilgili sorunları dile getiren takımların arasında Cadiz, Getafe ve Real Betis gibi ekipler bulunuyordu.



