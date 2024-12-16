Barcelona'ya Lamine Yamal şoku!

Barcelona'nın Leganes ile oynadığı maçta ayak bileğinden sakatlanan Lamine Yamal, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'ya Lamine Yamal şoku!
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16 Aralık 2024 16:19
Barcelona'nın 1-0 kaybettiği Leganes maçı sonrası Katalan devine kötü haber geldi.

Barcelona, Lamine Yamal'ın sağ ayak bileğindeki bir bağda birinci derece yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Haberde 17 yaşındaki İspanyol futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Lamine Yamal'ın sırasıyla Atletico Madrid, Getafe, Valencia, Alaves ve Sevilla maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

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