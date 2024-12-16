Barcelona'ya Lamine Yamal şoku!

Barcelona'nın 1-0 kaybettiği Leganes maçı sonrası Katalan devine kötü haber geldi.
Barcelona, Lamine Yamal'ın sağ ayak bileğindeki bir bağda birinci derece yaralanma tespit edildiğini açıkladı.
Haberde 17 yaşındaki İspanyol futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
KAÇIRACAĞI MAÇLAR
Lamine Yamal'ın sırasıyla Atletico Madrid, Getafe, Valencia, Alaves ve Sevilla maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
Barcelona, Lamine Yamal'ın sağ ayak bileğindeki bir bağda birinci derece yaralanma tespit edildiğini açıkladı.
Haberde 17 yaşındaki İspanyol futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
KAÇIRACAĞI MAÇLAR
Lamine Yamal'ın sırasıyla Atletico Madrid, Getafe, Valencia, Alaves ve Sevilla maçlarında forma giymesi beklenmiyor.