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Barcelona'nın yeni zam şampiyonu: Lamine Yamal!

Barcelona ile 2031'e kadar sözleşme yenileyen Lamine Yamal, maaşıyla kulüp tarihine geçti. Henüz 17 yaşında olan genç yıldız, yıllık 40 milyon euroya varan geliriyle Barcelona kadrosunun en çok kazanan ismi oldu.

calendar 28 Mayıs 2025 20:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona'nın yeni zam şampiyonu: Lamine Yamal!
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Barcelona'nın yeni nesil süper yıldızı Lamine Yamal, kulüple olan sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatmasının ardından mali anlamda da rekor kırdı.

The Athletic'in haberine göre, Yamal'ın yeni sözleşmesi; yaklaşık 30 milyon euroluk sabit maaşın yanı sıra performans bonusları ve imza parasıyla birlikte toplamda yıllık 40 milyon euroya ulaşabilecek.

LEWANDOWSKI'Yİ GERİDE BIRAKTI

17 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sözleşmeyle birlikte takımın deneyimli golcüsü Robert Lewandowski'yi de geride bıraktı. Polonyalı yıldızın bu sezonki geliri yaklaşık 36 milyon euro seviyesindeyken, Yamal artık Barcelona'nın en çok kazanan futbolcusu konumunda.

DAHA FAZLA SORUMLULUK İSTİYOR

Haberde ayrıca, genç futbolcunun yeni sözleşmeyle birlikte sahada daha fazla sorumluluk istediği de vurgulandı. Yamal'ın, özellikle frikik ve penaltı atışlarında daha çok söz sahibi olmak istediği ifade edildi.

MAAŞINI 10 KAT ARTIRDI

Bir önceki sözleşmesinde yıllık 3 milyon euro kazanan Yamal, böylece maaşını neredeyse 10 kat artırmış oldu. Barcelona'nın geleceği olarak görülen genç yıldız, sahadaki performansının yanı sıra ekonomik anlamda da kulübün dikkat çeken figürü haline geldi.


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