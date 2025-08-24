23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
3-1
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
2-1
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
4-0
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
5-0
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
3-1
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
0-0
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
1-2
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
4-1
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
1-3
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
2-1
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
1-3
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
3-3
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-2
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
1-0
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
1-0
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
2-0
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
5-0
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
1-1
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
1-1
23 Ağustos
Levante-Barcelona
2-3
23 Ağustos
Genoa-Lecce
0-0
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
0-2
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
1-2
23 Ağustos
Roma-Bologna
1-0
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
5-2
23 Ağustos
Nice-Auxerre
3-1
23 Ağustos
Lyon-Metz
3-0
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
0-3
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
4-2
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
2-2
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
0-3
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
0-2
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-3

Barcelona kabustan uyandı! Muhteşem geri dönüş!

İspanya La Liga'nın 2. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Levante'ye karşı ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçı 3-2 kazandı.

calendar 24 Ağustos 2025 00:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Barcelona kabustan uyandı! Muhteşem geri dönüş!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İspanya La Liga'nın 2. hafta maçında Barcelona, Levante'ye konuk oldu. 

Ciudad de Valencia Stadyumu'ndaki mücadeleyi Barcelona 3-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Levante, 15. dakikada Ivan Romero'nun attığı golle öne geçti. 45+7. dakikada penaltı kazanan Levante, Jose Morales'in vuruşuyla farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.



İkinci yarının 49. dakikasında Pedri, Barcelona adına farkı bire indirdi. 52. dakikada Ferran Torres'in golüyle skor eşitlendi.

Mücadelenin 90+1. dakikasında Unai Elgezabal'ın kendi kalesine attığı golle Barcelona sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Barcelona, ikide iki yaparak puanını 6 yaptı. Levante, ise ligde oynadığı iki maçtan da mağlup ayrıldı.

İspanya La Liiga'nın gelecek haftasında Barcelona, Rayo Vallecano deplasmanına gidecek. Levante, Elche'ye konuk olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.