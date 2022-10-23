Barcelona'dan Xavi açıklaması!

Barcelona Başkanı Joan Laporta, teknik direktör Xavi Hernandez ile ilgili konuştu.



Laporta yaptığı açıklamada, "Xavi bence harika bir teknik direktör. Her zaman olayların olumlu tarafını görür. Xavi de herkes gibi zor ya da kötü anlar yaşayabiliyor. Çünkü o iliklerine kadar soğukkanlı biri" dedi.



Laporta ayrıca, "Yanlış bir şey yaptığında hemen aklı başına gelir ve olaylara her zaman olumlu bakar. Hep bir şeyi nasıl geliştireceğini düşünür" açıklamasını yaptı.





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