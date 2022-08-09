Barcelona'dan Pena kararı!

Galatasaray'ın eski kalecisi Inaki Pena'dan haber var... Barcelona, Neto ile yollarını ayırdı ve Brezilyalı kaleciyi 3 sezon sonra Bournemouth'a bedelsiz gönderdi. Böylece geçen sezonu sarı-kırmızılılarda kiralık olarak geçiren Inaki Pena, Ter-Stegen'in ardından Barcelona'da ikinci kaleci konumuna yükseldi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Barcelona'dan Pena kararı!
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09 Ağustos 2022 14:47
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın kiralık olarak formasını giyen Inaki Pena, için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası geçen sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Inaki Pena, adım adım Barcelona kalesine yaklaşıyor.

Pena, Neto'nun takımdan ayrılmasının ardından ikinci kaleciliğe yükseldi. Genç file bekçisi, 30 yaşındaki Ter-Stergen'in arkasında forma bekleyecek. 

 
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