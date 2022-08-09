Barcelona'dan Pena kararı!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın kiralık olarak formasını giyen Inaki Pena, için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası geçen sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Inaki Pena, adım adım Barcelona kalesine yaklaşıyor.
Pena, Neto'nun takımdan ayrılmasının ardından ikinci kaleciliğe yükseldi. Genç file bekçisi, 30 yaşındaki Ter-Stergen'in arkasında forma bekleyecek.
Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası geçen sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Inaki Pena, adım adım Barcelona kalesine yaklaşıyor.
Pena, Neto'nun takımdan ayrılmasının ardından ikinci kaleciliğe yükseldi. Genç file bekçisi, 30 yaşındaki Ter-Stergen'in arkasında forma bekleyecek.