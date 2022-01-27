Barcelona'dan maaşlara ayar! Sınır 10 milyon

Barcelona'da 30 Haziran'dan sonra takıma katılacak olan oyunculara maaş sınırı getirileceği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'dan maaşlara ayar! Sınır 10 milyon
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27 Ocak 2022 18:38
Barcelona'dan oyuncu maaşlarıyla ilgili flaş bir hamle geldi.

İspanyol basınına göre, Katalan ekibinin başkanı Joan Laporta'nın 30 Haziran'dan sonra takıma katılacak olan oyuncuların maaşlarına tavan fiyat getireceği aktarıldı.

Haberde bu tarihten itibaren yeni oyuncuların maaşlarının 10 milyon euroyu geçmeyeceği ifade edildi.

Ayrıca, Barcelona'ya transfer olmak isteyen oyuncuların bu şartı kabul etmek zorunda olduğu kaydedildi.

Şu anda mali yönden ciddi sıkıntılar çeken Barcelona, oyuncu kaydetmekte bir hayli zorlanıyor.

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