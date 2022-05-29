Barcelona'da Koulibaly transferi, Pjanic'e bağlı

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, gelecek sezon için kadro kalitesini artırmaya yönelik hamlelerini sürdürüyor.



İspanyol basında çıkan haberlere göre; Napoli'nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly'i transfer etmek isteyen Barcelona, bu transferde Napoli'nin Miralem Pjanic'e olan ilgisinden faydalanmak istiyor.



Daha önceden de Napoli'nin, Miralem Pjanic'i kadrosuna katmak istediğine yönelik haberler çıkmış ancak bu haberler bir nihayete ulaşmamıştı. Miralem Pjanic'in ve Kalidou Koulibaly'in aynı menajerlik şirketine bağlı olmasının bu transferde önemli bir rol oynayacağı belirtilirken Koulibaly'nin menajeri Fali Ramadani yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar hiçbir kulüple görüşmedik. Önceliğimiz her zaman Napoli ve başkan De Laurentis'le görüşüp oyuncu hakkında en doğru kararı vermeden önce de kimseyle görüşmeyi düşünmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



Kalidou Koulibaly'nin Napoli ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ