Barcelona'da hedef Guido Rodriguez

Barcelona, daha önce de gündeme gelen Guido Rodriguez için bir kez daha harekete geçti.



İspanyol basınında yer alan haberde, Barcelona'nın, yaz transfer döneminde 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.



Rodriguez'in kulübü Real Betis ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Mali yönden zor günler geçiren Barcelona'nın, bu nedenle Rodriguez'i istediği ve 30 yaşındaki futbolcuyla anlaşması durumunda bu transfer için bonservis ödemeyeceği kaydedildi.



Real Betis'te bu sezon 25 maçta süre bulan Arjantinli orta saha 2 gol attı ve 1 asist yaptı.





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